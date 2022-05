“Iremos votar favoravelmente todas as propostas que salvaguardem os interesses dos madeirenses, sejam quais forem os partidos que as apresentem”, declarou o deputado social-democrata madeirense Sérgio Marques no Funchal.

O parlamentar social-democrata mencionou estar “em curso um processo de diálogo e de negociação que é positivo para a Região”.

“Neste momento, a nossa expectativa é que haja abertura do PS e do Governo da República para aprovar algumas das 41 propostas de alteração que apresentámos”, adiantou.

A fase final de apreciação do OE/2022 arranca na segunda-feira.

Sérgio Marques destacou a importância da existência “de consensos” para salvaguardar “o interesse superior da Região.

O deputado sublinhou que para os deputados do PSD da região, “independentemente das cores políticas, é a postura firme da defesa da Madeira que move e que será uma bandeira para manter na presente legislatura”.

O parlamentar disse que “esta fase nova de negociação, que não existia antes, deve ser aproveitada”, visando “ganhos” para a Madeira neste OE e no de 2023, que será apresentado em outubro.

Para Sérgio Marques, é importante que o próximo orçamento “siga também esta linha positiva e resultados que abonem a favor da Região, fruto deste ambiente de diálogo, concertação e cooperação entre os Governos da Madeira e da República e os deputados do PSD/Madeira eleitos ao parlamento nacional”.

Sérgio Marques apontou que uma das apostas é a aprovação da proposta relacionada com o Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) que, mencionou, “está bem encaminhada”.