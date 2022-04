Votaram a favor os 130 deputados do PS e abstiveram-se os deputados únicos do Livre e do PAN, sendo que tanto Rui Tavares e Inês Sousa Real, respetivamente, demonstraram abertura para negociar medidas no debate na especialidade.

Os votos contra contabilizaram-se em 108, resultantes dos deputados do PSD (77), Chega (12), Iniciativa Liberal (oito), PCP (seis) e BE (cinco).

A proposta orçamental baixa agora à comissão de Orçamento e Finanças para o debate na especialidade, subindo depois ao plenário para a votação final global.

A votação final foi marcada por protestos de um grupo de cidadãos nas galerias que interromperam os trabalhos. "Mais salários", ouviu-se gritado por um conjunto de pessoas que foi conduzido para fora da sala.