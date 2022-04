Num dia ensombrado pelo anúncio da subida da inflação para 7,2% em abril — o valor mais alto desde março de 1993 —à partida, já se sabia que a proposta do executivo será aprovada pela maioria absoluta do PS e terá os votos contra do PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP e BE, constando ainda a abstenção do Livre.

Medina defende prudência no OE e aponta para crescimento económico

A sessão deste segundo dia teve início com uma declaração de Fernando Medina. O ministro das Finanças reforçou alguns dos aspetos que têm vindo a ser destacados pelo Governo, nomeadamente a necessidade de manter "as contas certas" e reduzir a dívida pública, frisando também medidas como o desdobramento dos 3.º e 6.º escalões do IRS.

"Assumimos prosseguir uma política de contas certas pois esta é uma condição essencial para melhorar as condições de vida das famílias e de financiamento das nossas empresas. É por isso que iremos reduzir o défice e dívida pública, num ano de forte crescimento económico e com desemprego em baixa", disse o ministro da Finanças.

Fernando Medina voltou a defender, à semelhança do que aconteceu na audição na Comissão de Orçamento e Finanças, de que "menos défice e menos dívida são ativos de que o país não se pode dar ao luxo de prescindir", nomeadamente num contexto de maior volatilidade nos mercados de capitais, de perspetivas de subidas de juro e de incerteza quanto às regras orçamentais europeias.

"É por isso que, depois de termos alcançado a maior redução da dívida pública desde a II Guerra Mundial, ambicionamos agora um novo objetivo: retirar Portugal, de forma sustentada e perene, da lista de países mais endividados. Vencer este desafio constitui o maior fator de confiança para o futuro", acrescentou.

O ministro das Finanças argumentou que "este é um tempo de exigência", uma vez que se assiste a "uma guerra às portas da União Europeia", "enfrentamos o crescimento de populismos e radicalismos" e "enfrentamos a inflação que nos ameaça a prosperidade e o bem-estar".

Além disso, Medina quis reforçar o crescimento económico conseguido pelo Governo, anunciado hoje pelo INE.

"Segundo os dados do INE hoje conhecidos, o primeiro trimestre deste ano a economia cresceu um impressionante valor superior a 11% em termos homólogos e 2,6% face aos três meses anteriores. Isto faz com que este primeiro trimestre esteja já 3,1% acima do primeiro trimestre de 2019, recuperando para os níveis pré-pandemia", disse o ministro.

O Instituto Nacional de Estatística divulgou hoje que o PIB cresceu 11,9% no primeiro trimestre em termos homólogos e 2,6% em cadeia. O ministro das Finanças recordou, no parlamento, que em 2021 a economia cresceu "quase 5%" e registou a taxa de desemprego mais baixa dos últimos 18 anos, enquanto a dívida pública teve a maior descida desde a 2.ª Guerra Mundial e o défice público reduziu-se para valores inferiores a 3% do PIB.

"Temos sinais de que podemos legitimamente esperar a continuação desta dinâmica ao longo de 2022", afirmou o governante. Para Fernando Medina "esta é uma mensagem fortíssima que os trabalhadores e as empresas nos estão a dar".

ISCTE, o PS enquanto "pai da austeridade" e "os argumentos de direita" de Medina

Pergunta: A primeira ronda de questões teve início com a intervenção de Duarte Marques (PSD), que frisou que o aumento da inflação significa já uma "perda do poder real de compra" a que a proposta do Orçamento do Estado, defendeu, não responde, singularizando os funcionários públicos como os mais penalizados. "É como se uma taxa suplementar lhes retirasse o subsídio de férias", atirou, perguntando a Medina se vai manter a “teimosia e rigidez” ou se vai mexer no OE para responder a esta questão.

Resposta: Medina perguntou ao deputado do PSD se não se apercebeu da ironia de "dirigir-se ao Governo e questionar a valorização dos salários e poder de compra dos portugueses" dado o passado recente dos sociais-democratas na governação. Além disso, enumerou políticas de apoio social já aprovadas — como o passe de transportes da AML a 30 euros — ou previstas — a gratuitidade das cresces ou o desdobramento dos escalões do IRS —, que não seriam possíveis caso o PSD estivesse no poder.

Pergunta: Mariana Mortágua (BE) atacou o Governo ao considerar que os argumentos de Medina "são os da direita" e que não seria de admirar que o ministro "deixasse escapar que 'estamos a viver acima das possibilidades'", numa bicada também ao PSD e às suas políticas do tempo da Troika. A deputada considerou ainda que a ideia de "prudência" de Medina "soa mesmo a desculpas do tempo daqueles outros senhores", lembrando que prudência teria sido dotar o SNS e outras áreas do setor público de trabalhadores.

Resposta: Medina disse que o que separa o PS do BE é "a realidade", acusando os bloquistas de viver "num mundo sem défice e sem dívida" ao pressionar para a aprovação de políticas que aumentariam o défice. "“É notável a imprudência que o BE coloca. Quando 12 países da UE já estão com défice abaixo de 3% o BE apresenta uma proposta para aumentar o défice público em 2022", atirou.

O que nos trouxe até aqui

No primeiro dia do debate, a sessão foi centrada na perda do poder de compra decorrente da subida da taxa de inflação, com António Costa a antecipar que na segunda-feira a nova descida do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) permitirá baixar a carga fiscal em 20 cêntimos por litro, reduzindo 62% do aumento do preço da gasolina e 42% do gasóleo.

O líder do executivo afirmou igualmente que em julho haverá “com grande probabilidade” uma redução do preço da eletricidade, num debate em que a oposição atacou o executivo por não aumentar os salários em linha com a inflação deste ano e Costa respondeu com os aumentos das pensões, diminuição do IRS para a classe média, através do desdobramento dos escalões do IRS, ou ainda o aumento do investimento público em 38%.

O Orçamento do Estado para 2022 contém as principais medidas que faziam parte da proposta orçamental do Governo chumbada em outubro passado por PSD, Bloco, PCP, PEV, Chega e Iniciativa Liberal. E inclui medidas que o anterior executivo minoritário do PS tinha negociado com a bancada comunista, como o aumento extraordinário das pensões até 1.108 euros.

No plano macroeconómico, a incerteza provocada pela guerra na Ucrânia levou o Governo a cortar o crescimento para 4,9% e a lançar medidas de 1.800 milhões de euros para mitigar a escalada de preços.

A equipa das Finanças, liderada por Fernando Medina, prevê uma redução da dívida pública para 120,7% do Produto Interno Bruto (PIB) face aos 127,4% registados em 2021 e uma descida do défice orçamental para 1,9% do PIB, uma revisão em baixa face aos 3,2% previstos em outubro.

A proposta orçamental mantém a estimativa de taxa de desemprego de 6% para este ano e que significou uma revisão em baixa face aos 6,5% previstos em outubro.

Na terça-feira, na audição na Comissão de Orçamento e Finanças (COF) que antecedeu o debate da proposta na generalidade, o ministro das Finanças defendeu que a proposta do Orçamento está baseada numa estratégia de consolidação das contas públicas e que isso representa o "melhor" escudo protetor perante a incerteza.

Perante as questões dos deputados sobre a previsão de redução do défice num ano em que a disciplina orçamental de Bruxelas ainda se mantém suspensa, Fernando Medina argumentou que “partir para este ano e para os próximos anos que se avizinham com um défice orçamental no limite do que está definido nas regras europeias e sem uma estratégia ativa e rigorosa de redução de dívida pública era colocar o país numa situação de risco”.

Medina sustentou que uma estratégia de consolidação irá permitir ganhar margem orçamental para numa situação de maior abrandamento da economia, caso se registe, o país não ser obrigado a políticas de austeridade.