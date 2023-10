As contas são feitas esta terça-feira pelo jornal Público. Se o Governo projetou um corte nas portagens do Interior e do Algarve no seu orçamento de estado para 2024, a verdade é que esse alívio, na ordem dos 73 milhões de euros, no bolso dos portugueses será 'compensado' com uma verba que pode ser mais do dobro desse valor, concretamente no Imposto Único de Circulação (IUC).

"A proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2024, revelada na semana passada, inclui, de facto, um agravamento do IUC para três milhões de viaturas com matrícula anterior a 2007 e também para meio milhão de motos. No relatório que acompanha a proposta do OE, o Governo estima um acréscimo de 84 milhões de euros no IUC, por essa via, no primeiro ano", começa por ler-se no artigo, onde posteriormente são feitas outras contas, bem mais elevadas.

"Numa proposta vinda do sector privado, em 2021, propunha-se o aumento do IUC dos carros mais antigos e calculava-se um acréscimo de 150 milhões de euros. O que é mais do dobro do que se corta nas portagens das antigas Scut.".