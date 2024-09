O primeiro-ministro e o secretário-geral do PS vão reunir-se na próxima sexta-feira, às 15:00, para debater o Orçamento do Estado para 2025.

Qual é a notícia?

Numa primeira nota este domingo, o governo disse estar desde 4 de setembro a tentar marcar uma reunião com o secretário-geral do PS, para discutir o Orçamento de Estado do próximo ano, algo que não terá sido possível.

“Nesse sentido, e no seguimento de contactos anteriores entre as delegações, o primeiro-ministro está, desde 4 de setembro, a tentar marcar uma reunião com o secretário-geral do Partido Socialista. Porém, até agora isso não aconteceu devido à indisponibilidade recorrente do secretário-geral do Partido Socialista”, refere o comunicado.

Segundo o gabinete do chefe do Governo, essa reunião entre os dois “chegou a estar agendada para o passado dia 18, tendo o primeiro-ministro reiterado disponibilidade para manter a reunião, não obstante ter cancelado todos os outros compromissos na agenda durante esta semana, devido ao foco necessário para acompanhar a situação dos incêndios”.

“No entanto, o Secretário-Geral do Partido Socialista desmarcou essa reunião. Desde esse dia, foram oferecidas disponibilidades para reunir no dia de hoje, ou de amanhã, ou de terça-feira, data em que o primeiro-ministro rumará a Nova Iorque, onde participará na Sessão de Alto Nível da Assembleia-Geral dias 25 e 26, numa participação que foi encurtada devido à situação dos incêndios e das consequências dos mesmos”, acrescenta.

Qual foi a resposta do PS?

Ao início da noite deste domingo foi a vez do PS responder e desmentir o executivo.

"O PS foi hoje surpreendido com as declarações do Ministro da Presidência relativas ao processo de negociação do Orçamento do Estado para 2025, as quais não correspondem à realidade.

As reuniões entre as lideranças do Partido Socialista e do Governo têm sido alvo de contato entre as duas partes, mas as agendas de ambos não permitiram ainda esse agendamento. Uma reunião marcada para a semana passada foi cancelada pelo Governo, depois do PS ter exigido que da mesma fosse dado conhecimento público prévio.

E há ou não reunião?

Sim. Depois de alguns comunicados, a reunião foi confirmada por ambas as partes.

O primeiro-ministro e o secretário-geral do PS vão reunir-se na próxima sexta-feira, às 15:00, para debater o Orçamento do Estado para 2025.

E as críticas ficaram por aqui?

Não. Apesar de confirmarem a reunião, o PS reagiu ao comunicado de Luís Montenegro com mais críticas.

"O Secretário-Geral do Partido Socialista lamenta o comunicado incompreensível e inaceitável enviado pelo Primeiro-Ministro relativamente ao processo negocial do Orçamento do Estado para 2025. Trata-se de uma provocação e é uma atitude difícil de entender no quadro de boa fé negocial e do sentido de Estado que se exige de todos os intervenientes.

O único objetivo deste tipo de comunicação só pode ser o de desviar a atenção dos outros temas que estão a marcar a atualidade - como os incêndios que assolaram o país na semana passada - , e de criar indesejável instabilidade política".