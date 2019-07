Até ao final de junho, realizaram-se 74.670 consultas externas, mais 2.845 do que em período homólogo, motivo pelo qual o número de utentes em lista de espera baixou e é agora de 963 doentes a aguardar por uma consulta.

“O aumento da atividade assistencial acompanhado da redução do número de doentes em lista de espera para consultas e cirurgias é um reflexo da dedicação e do empenho dos profissionais que diariamente prestam cuidados de saúde”, refere o CHO em comunicado.

As sessões de tratamento oncológico no Hospital de Dia subiram 17,12%, tendo sido realizadas mais 940 sessões do que em igual período do ano anterior.

Os atendimentos nas urgências do CHO aumentaram 0,19%, com mais 169 atendimentos do que em junho de 2018.

A demora média do Internamento teve um ligeiro decréscimo, sendo agora de 8,2 dias, quando em igual período de 2018 era de 7,5 dias.

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Torres Vedras, Caldas da Rainha e de Peniche e serve cerca de 300 mil habitantes daqueles três concelhos, assim como de Óbidos, Bombarral, Cadaval e Lourinhã e parte dos concelhos de Alcobaça (freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto) e de Mafra (com exceção das freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estêvão das Galés e Venda do Pinheiro).