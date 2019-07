O Projeto Oeste + Ciência é um programa inserido no Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso escolar e que visa despertar o interesse dos alunos da Região Oeste pela ciência.

Ao longo do passado dia 25 de junho, cerca de 150 "pequenos investigadores", que integram 12 turmas de 8 escolas dos Municípios de Alenquer, Cadaval, Lourinhã, Nazaré, Óbidos e Torres Vedras, apresentaram à OesteCIM os resultados dos trabalhos científicos desenvolvidos ao longo do ano e que envolveram, no total, mais de 250 alunos.

Os projetos em sala de aula e as visitas de estudo, que “permitiram observar, recolher informação e interagir com o meio envolvente”, resultaram na elaboração de um póster, pelos alunos, sobre uma das áreas científicas de maior relevo da Região Oeste — agricultura, ambiente e oceanografia. "Compostagem", "Animais Feios e Equilíbrio Ambiental", "Vida na Zona Entremarés", "Ecologia Marinha", "Utilidade das Plantas” deram mote ao desenvolvimento dos pósteres apresentado.

Cumprindo os objetivos do Acordo de Parceria do Portugal 2020 e do Fundo Social Europeu, a iniciativa promovida pela Comunidade Intermunicipal do Oeste “veio reforçar a aposta da OesteCIM no desenvolvimento de ações socioeducativas de referência que visam o combate ao insucesso escolar”, revela a entidade em comunicado. Tal foi conseguido, assumem, através da partilha “de boas práticas e experiências junto dos líderes educativos do território, isto é, professores, pais e encarregados de educação.