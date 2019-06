“O que o Governo quer fazer não é uma integração do suplemento remuneratório pelo trabalho de recuperação dos atrasos nos processos no ordenado base porque há uma redução efetiva líquida para os oficiais de Justiça e isso é um atropelo ao Estado de direito”, afirmou o secretário-geral do SFJ António Marçal à agência Lusa.

“O suplemento remuneratório atribuído ao pessoal oficial de justiça (…) é extinto e o seu valor integrado na remuneração base mensal correspondente a cada categoria e escalão das escalas salariais dos oficiais de justiça”, refere a versão preliminar do Decreto-Lei de Execução Orçamental, a que a Lusa teve acesso.

Para o sindicalista, é “ilegal mexer unilateralmente na massa salarial dos trabalhadores, além de perigoso”.

“O Governo está a dar um sinal perigoso aos patrões de que podem mexer no salário sem a concordância dos trabalhadores”, acrescentou António Marçal.