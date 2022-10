Segundo os dados oficiais, Lula da Silva obteve 47,90% dos votos na primeira volta enquanto Bosonaro teve 43,66%, quando estão contabilizadas 97,24% das secções eleitorais.

Com estes resultados parciais, a eleição está agora “matematicamente definida” e obriga a uma segunda volta, pode ler-se na página eletrónica em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) está a divulgar os resultados parciais.

Recorde-se que o candidato do PT esteve quase sempre em desvantagem durante a contagem, ainda que Lula da Silva tenha sido o primeiro a surgir na liderança assim que começou o apuramento.

Bolsonaro ultrapassou-o com 1% dos votos apurados e manteve-se à frente do candidato do Partido dos Trabalhadores até estarem contabilizadas 70 % das secções.

Lula 'virou' o resultado pela 00h02 (horário de Portugal.

Acompanhe aqui a noite eleitoral ao minuto.