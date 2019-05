Numa breve nota enviada à Lusa, a OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, SA, reafirma “que está a colaborar com as autoridades aeronáuticas nesta investigação” e que está a “implementar todas as recomendações vindas do GPIAAF”.

De acordo com uma nota informativa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), a que a agência Lusa teve hoje acesso, a investigação identificou erros e falhas na manutenção do avião da Air Astana, que em novembro do ano passado aterrou de emergência em Beja, após descolar de Alverca com os cabos de comandos dos 'ailerons', direito e esquerdo, trocados.

“Durante a fase inicial e de recolha de dados da investigação, foram examinados em detalhe os controlos de voo da aeronave, tendo sido confirmada a incorreta instalação do sistema de cabos de comando dos 'ailerons' [controlam os movimentos de rolagem da aeronave com a atuação dos dois comandos de controlo, ou através do piloto automático], em ambas as semi-asas”, refere uma nota informativa do GPIAAF.

O Embraer 190-100 descolou às 13:31 de 11 de novembro da base militar de Alverca do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira, distrito de Lisboa, depois de realizar trabalhos de manutenção programada nas instalações da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, SA, e aterrou de emergência em Beja, pelas 15:28.