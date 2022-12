Segundo a autarquia, o maior pico de condições atmosféricas adversas no concelho do Barreiro, no distrito de Setúbal, ocorreu no período compreendido entre as 05:00 e as 07:00 de hoje.

A circulação rodoviária em algumas da vias cortadas temporariamente tem sido gradualmente normalizada.

Estas ocorrências foram registadas, na sua maioria, no período de preia-mar.

Nas operações estão envolvidos 140 operacionais com 42 viaturas dos serviços municipais da autarquia, Uniões e Junta de Freguesia e de todos os agentes de Proteção Civil.

Ainda segundo a Câmara Municipal do Barreiro, numa resposta enviada à agencia Lusa, foi acionado o Centro de Coordenação Operacional Municipal, com a Sala Municipal de Operações de Socorro a acompanhar de forma contínua o evoluir da situação no município do Barreiro.

No Barreiro, adianta, não houve necessidade de proceder a realojamentos, nem deslocação de população até ao momento, assim como não está previsto o encerramento das escolas no concelho.

A chuva intensa e persistente que caiu de madrugada causou centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas nos distritos de Lisboa, Setúbal e Portalegre, onde há registo de vários desalojados.