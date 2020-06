Os primeiros casos de infeção "estão relacionados com o facto de haver trabalhadores a conviver sem máscara uns com os outros durante a hora de almoço", explicou à Lusa a mesma fonte da empresa.

O surto "não está a pôr em causa o fornecimento" de frutas para o mercado externo e para três cadeias de hipermercados.

Desde o início da pandemia que, dentro da central fruteira ‘O Melro’, os trabalhadores usam máscara, desinfetam as mãos e o calçado com regularidade, no âmbito do plano de contingência, que aumentou para hora e meia o intervalo entre o fim do primeiro turno e o início do segundo para não haver cruzamento de trabalhadores.

A empresa dividiu também os trabalhadores por várias pausas para o almoço e lanche, para evitar a aglomeração de pessoas.

Desde que os primeiros casos de infeção surgiram, a central está a seguir todas as recomendações das autoridades de saúde, garantiu Joana Torres.

O concelho regista 29 casos de infeção confirmados, dos quais 23 estão ativos, cinco estão recuperados e um morreu.