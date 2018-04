Oito distritos de Portugal continental e a Região Autónoma da Madeira vão estar a partir do final do dia de hoje em aviso amarelo por causa da agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, estão em aviso amarelo, a partir das 23:59 de hoje e até à mesma hora de sábado, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, com previsão de ondas de oes-noroeste com 4 a 5 metros.

Em Beja, Setúbal e Faro o aviso prolonga-se até às 02:59 de domingo.

Na Costa Norte da ilha da Madeira e em Porto Santo, o aviso amarelo, que está ativo desde as 20:59 de quinta-feira, vai igualmente estender-se até às 02:59 de domingo, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros.

De acordo com a Marinha, a agitação marítima obrigou ao encerramento das barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende e Cascais e está hoje a condicionar a navegação nas barras de Vila do Conde, Póvoa do Varzim, Figueira da Foz e Nazaré.