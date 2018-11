O ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, distinguiu as iniciativas na cerimónia da segunda edição da “Sê-lo Verde”, que decorreu no Porto e que premiou eventos para cinco mil a 25 mil espetadores e para mais de 25 mil espetadores.

Nos eventos mais pequenos foi premiado o “Orbits Festival”, na região de Oliveira do Hospital, pelas medidas “Toilets for the Mind” e “From the Ashes” (nas áreas de Emissões e de Recursos), e o “Festival Med”, de Loulé, com a medida “Incorporação de Energia Renovável Med”.

Foi ainda vencedor o “Santa Cruz Ocean Spirit” com a medida “Tenda Pedagógica - O mar que respiramos”, na área da Educação.

Nos maiores eventos a “Sê-lo Verde” premiou o festival “Boom”, nas áreas Emissões e Energia, com as medidas “Boom Make Soil” e a “Solar Boom”.