Pelo menos oito pessoas foram mortas numa operação contra o crime em favelas no norte do Rio de Janeiro, que envolveu 4.200 soldados do Exército Brasileiro com o apoio da polícia, divulgaram fontes oficiais esta segunda-feira

De acordo com o Comando Conjunto de intervenção militar, há pelo menos oito mortos numa operação que está a decorrer hoje em três complexos de favelas na zona norte do Rio de Janeiro - Alemão, Penha e Maré - onde vivem mais de 500 mil pessoas. A operação mobiliza 4.200 soldados do Exército e 70 polícias que são apoiados por veículos blindados e helicópteros em ações de bloqueio de estradas à procura de suspeitos de participação em atividades de tráfico de droga. Os agentes de segurança também estão a revistar pessoas e veículos, além de verificarem antecedentes criminais. Agentes das policias verificam denúncias de atividades criminosas, em especial as ligadas ao tráfico de droga. Esta é a terceira operação realizada em menos de três dias pelas Forças Armadas na região. No Alemão, imagens publicadas pela Organização-não Governamental Coletivo Papo Reto mostraram que as ruas da comunidade estavam vazias às 09:00 (13:00), numa altura em que geralmente existe grande movimento. Os moradores deste complexo de favelas estavam recolhidos nas suas casas com medo dos tiroteios. Nas últimas semanas, os militares intensificaram as operações no Rio de Janeiro, mas o resultado, em muitas ocasiões, tem sido apenas a prisão de alguns suspeitos ou a apreensão de poucas armas de origem ilícita e pequenas quantidades de droga. A ação militar realizada hoje faz parte de uma intervenção promulgada em fevereiro passado pelo Presidente do Brasil, Michel Temer, que incumbiu o Exército de resolver a grave onda de violência que assola a região. Apesar da intervenção federal na área de segurança pública, os episódios de violência repetem-se no Rio de Janeiro, onde só no ano passado 6.731 pessoas foram assassinadas.