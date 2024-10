Oito soldados austríacos da força das Nações Unidas no Líbano (FINUL) ficaram hoje ligeiramente feridos num ataque com 'rockets' na cidade de Naqoura, perto da fronteira com Israel, anunciou o Ministério da Defesa austríaco.

Os ferimentos foram “ligeiros e superficiais” e não exigiram “tratamento médico de urgência”, segundo um comunicado do ministério, que afirma desconhecer a origem do ataque, mas “condenando-o veementemente”.