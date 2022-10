A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, " identificou e deteve um cidadão estrangeiro, com 25 anos de idade, como presumível autor" das burlas no WhatsApp publicitadas como "Olá, pai. Olá, mãe".

Tal foi possível após acesso a "informação da utilização de uma conta bancária, na qual estavam a ser depositados valores oriundos de burlas".

Esta tipo de burla, que segundo a PJ "tem vitimado muitos cidadãos", consiste em receber uma mensagem a pedir uma transferência monetária, já que os burlões fingem ser os filhos dos visados.

Devido ao "número crescente de denúncias por aquele tipo de burla", a PJ "alerta os cidadãos para, em momento algum, satisfazerem pedidos via WhatsApp ou outras plataformas de comunicação similares, sem confirmação prévia dos familiares em nome de quem são feitas as solicitações de transferências de dinheiro".