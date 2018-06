A Câmara de Oleiros vai avançar no próximo ano letivo com visitas de estudo gratuitas a locais de interesse cultural e histórico, promovendo ainda para os alunos do 10.º ano visitas a países europeus, foi hoje anunciado.

"No âmbito do "Oleiros Educa", a partir do próximo ano letivo vai ser implementada uma nova medida que consiste na organização de visitas de estudo gratuitas (alimentação incluída) para todos os alunos do agrupamento, tendo como destino locais de interesse cultural e histórico", refere em comunicado o município de Oleiros.

A autarquia explica ainda que os alunos do 10.º ano que frequentam o Agrupamento de Escolas Padre António de Andrade (AEPAA) vão ser contemplados com uma visita de estudo a um ou mais países europeus, com o acompanhamento de docentes ou técnicos, para conhecerem novas realidades e desenvolverem conhecimentos no âmbito das línguas estrangeiras lecionadas no agrupamento.

O projeto "Oleiros Educa" foi implementado no ano letivo 2013/2014, numa parceria entre o município local e o agrupamento, segundo o qual qualquer aluno de outro concelho ou de outro país pode prosseguir os seus estudos no AEPAA, sem despesas para a aquisição de manuais escolares, alojamento, refeições ou transportes e com apoio ao estudo na escola e na residência de estudantes.

"Esta autarquia tem apostado fortemente na implementação e divulgação deste projeto, de caráter inovador para a região, e por isso assegura um conjunto de condições e benesses aos alunos, sem que as respetivas famílias tenham qualquer encargo financeiro", lê-se no documento.