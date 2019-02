De acordo com a organização, no ano passado cerca de 82.000 pessoas contraíram esta doença infecciosa em 47 dos 53 países da região.

O número de pessoas infetadas pelo vírus em 2018 “foi o maior na década”, sendo que houve três vezes mais casos reportados do que em 2017 e 15 vezes mais do que no ano com o número mais baixo de pessoas afetadas (2016), informou hoje a OMS.

O número de crianças a serem vacinadas contra o sarampo na região europeia é o maior de sempre, “mas o progresso tem sido desigual entre e dentro de países”, refere a OMS, acrescentando que isso tem levado a um aumento de bolsas de indivíduos suscetíveis e desprotegidos, “resultando num número recorde de pessoas afetadas pelo vírus em 2018″.

No comunicado da OMS, a organização apela aos países europeus para que foquem as suas intervenções nos locais e grupos onde as falhas na imunização persistem.