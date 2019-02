Segundo o comunicado hoje difundido pela organização, a vacina deve ser tomada pelo menos 10 dias antes da viagem, por quem pretender visitar os estados brasileiros do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Tocantins, Santa Catarina e São Paulo.

A OMS, na sua página da internet, declara que, de dezembro de 2018 a janeiro de 2019, registaram-se 36 casos de febre amarela confirmados em humanos, que culminaram oito mortes, em 11 municípios brasileiros.

Desses 11 municípios afetados, nove estão localizados no estado de São Paulo e os outros dois pertencem ao Paraná, estado que desde 2015 não tinha casos confirmados de febre amarela, e que faz fronteira com a Argentina e o Paraguai.

A febre amarela é transmitida por mosquitos e tem como sintomas dor de cabeça, febre baixa, fraqueza e vómitos, dores musculares e nas articulações. Na sua fase mais grave, pode causar inflamação no fígado e nos rins, sangramentos corporais, e pode levar à morte, sendo que a vacina é a forma de prevenção mais eficaz.