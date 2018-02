Uma onda de ar frio procedente da Sibéria congelou esta quarta-feira grande parte da Europa levando neve até mesmo para as praias mediterrâneas.

O clima gélido que se faz sentir por estes dias na Europa contrasta com as condições do próprio Ártico, que está a sofrer esta semana com uma "onda de calor" pouco comum, segundo o Instituto Europeu de Geociências.

Os meteorologistas documentaram temperaturas acima de zero em alguns locais do Ártico, o que gerou uma grande surpresa entre muitos especialistas.

Enquanto isso, a Europa está a tremer com temperaturas abaixo de zero. Esta onda de frio, que a imprensa cor-de-rosa britânica apelidaram de "A Besta do Leste" fez com que na madrugada desta quarta-feira localidades da Alemanha vissem os termómetros marcar os -24ºC, -29ºC na Estónia e -18ºC na República Checa.

No Reino Unido, as autoridades avisaram que haverá entre cinco e 10 centímetros de neve em várias partes do país, assim como a probabilidade de que sejam afetados os meios de transporte aéreo e terrestre, e os serviços de eletricidade e comunicações.

Na segunda-feira, a British Airways cancelou mais de 60 voos que deveriam chegar ou partir do aeroporto londrino de Heathrow.

Neve em Capri e Pompeia

Em Espanha, está prevista queda de neve para sete regiões, incluindo a Catalunha, onde o transporte escolar foi suspenso e está proibida a circulação de camiões com mais de 7,5 toneladas.

Devido à onda de frio e neve, algumas escolas ficaram fechadas na Itália, que se prepara para realizar neste domingo as eleições legislativas.

Em Nápoles, o aeroporto esteve fechado na terça-feira de manhã e os serviços de autocarro foram suspensos devido ao gelo. A região em redor desta cidade não via tanta neve desde 1956. A ilha de Capri, a cidade de Pompeia e as praias da costa amalfitana ficaram cobertas por uma fina camada de neve.

Um motorista de Turim apanhou um susto quando uma estalactite caiu de uma ponte por onde passava por baixo, atingido o seu para-brisas, embora tenha conseguido manter o controlo do automóvel.

Roma viu na segunda-feira o primeiro nevão em seis anos. Os termómetros chegaram aos -40ºC a menos de 100 quilómetros de Veneza na noite de domingo para segunda-feira, em Dolina Campoluzzo (1.750 metros de altitude).

Outro dos pontos mais frios do continente foi Glattalp, na Suíça, onde a temperatura chegou a -38ºC, algo extremo até mesmo para a altitude da localidade (1.850 metros), segundo a agência ATS.

Na França, onde o clima está muito frio e seco, os meteorologistas anunciaram neve em grande parte do país a partir da passada terça-feira, embora no fim-de-semana as temperaturas subam bruscamente.

Nesta terça, moradores de Ajaccio, na ilha francesa de Córsega, acordaram com 15 centímetros de neve na praia, o que não era visto desde 1986.

Em todo o continente, as autoridades abriram abrigos de emergência para as pessoas sem-abrigo.

O presidente da Câmara Municipal de Etterbeek, na Bélgica, ordenou que as pessoas que estiverem a dormir nas ruas nestas condições obrigatoriamente teriam que ser levadas a abrigos.

Em Berlim, onde foi registado -14ºC nesta quarta-feira de manhã, a preocupação com a situação dos sem-abrigo levou as autoridades a fornecerem mais 100 camas aos abrigos da cidade, que têm no total 1.200 camas. Mais de 90% delas estão ocupadas, segundo a rádio pública.

Na noite anterior registaram-se -30,5ºC no cume de Zugspitze (2.962 metros), a montanha mais alta do país, um recorde em 100 anos nesta época do ano.