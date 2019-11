Através de um plano de ação apresentado em Berlim, as ONG desafiam as instituições e governos europeus a iniciarem “uma era pós-populista e a regressar, com serenidade e contenção, a uma política humana no âmbito do asilo e da migração”.

Em simultâneo, pedem à nova Comissão, na qualidade de “guardiã dos tratados da União Europeia”, que garanta o “direito incondicional” a um procedimento de asilo justo e assegurar o cumprimento da Convenção de Genebra de 1951 sobre o estatuto dos refugiados.

Neste contexto, as organizações, com origem em França, Alemanha, República Checa, Polónia, Itália e Grécia, exortam a CE a pôr termo às violações de direitos humanos como as devoluções ilegais e os abusos na designada “Rota dos Balcãs”.

As organizações solicitam ainda um mecanismo de distribuição permanente que fomente a “solidariedade” entre os Estados-membros e considere os vínculos familiares ou sociais dos refugiados, que devem ser escutados no decurso dos processos.