“O que podemos dizer é que o impacto de ambos os ciclones — Idai em março e Kenneth neste fim de semana — foi intensificado pelas alterações climáticas”, declarou hoje a porta-voz desta agência da Organização das Nações Unidas (ONU), Clare Nullis.

Em declarações à EFE, Nullis explicou que o aumento do nível do mar na costa de Moçambique provocou uma ondulação mais elevada, enquanto “as chuvas tão fortes que se registaram em Moçambique são compatíveis com as resultantes das alterações climáticas”.

A OMM confirmou que Moçambique, onde o ciclone Idai provocou 603 mortos e o Kenneth cerca de 40 nos últimos dias, nunca tinha registado dois grandes ciclones em uma única temporada.

Também nunca tinha ocorrido um fenómeno meteorológico deste tipo tão a norte da costa oriental do continente, como se verificou com o segundo destes ciclones.