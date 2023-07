A notícia é avançada esta segunda-feira pelo Expresso, que revela mesmo que oito dos onze cirurgiões já entregaram as cartas de rescisão de contrato.

A administração do Amadora-Sintra, contudo, acredita que haverá uma solução, adiantando que todas as partes estão em diálogo.

"O recém-nomeado Conselho de Administração do Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca está a trabalhar ativamente, desde o seu primeiro dia de mandato, com o diretor de serviço de Cirurgia Geral num conjunto de soluções que visam ultrapassar um impasse relacional que envolve alguns cirurgiões com outros dois médicos especialistas. Para ultrapassar estes constrangimentos, o conselho de administração iniciou com os especialistas envolvidos uma atitude de diálogo e concertação diárias, tendo mandatado o diretor de serviço para a apresentação de propostas justas e equilibradas para a resolução do conflito latente", diz a administração.

Refira-se que as denúncias foram realizadas no ano passado com os cirurgiões em causa a utilizarem a informação para fundamentarem dezenas de casos de alegada má prática cirúrgica com consequências desde a mutilação à morte de doentes. Os cirurgiões em causa foram suspensos, mas a readmissão estará prevista para agosto.