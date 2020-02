Localizado na aldeia do concelho de Carrazeda de Ansiães com o nome do rio, o Centro Interpretativo do Vale do Tua está localizado na estação onde para o comboio que liga Porto/Pocinho e perto da barragem que impulsionou este e outros projetos coordenados pelo Parque Natural Regional, também contrapartida do empreendimento hidroelétrico.

Em seis anos de existência, o Parque “alavancou 1,5 milhões de euros de investimento, meio milhão para portas de entrada, 200 mil para o projeto de combate a pragas agrícolas com morcegos, 600 mil para empreendedorismo, 200 mil para o programa de observação de aves (birdwatching) e 330 para astroturismo”.

Os dados são do diretor Artur Cascarejo, que garantiu à Lusa que “em seis anos, o parque conseguiu cumprir o que estava no projeto base para doze”.

“Quando o projeto base do parque foi aprovado e apresentado ao Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) não acreditavam que conseguíamos cumprir aquele projeto em doze anos, nós conseguimos fazê-lo em seis, em metade do tempo e já estamos a desenvolver projetos que não estavam sequer previstos inicialmente”, afiançou.