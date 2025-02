“A decisão de optar pela estrutura modular foi sempre baseada em orientações clínicas", afirma José Manuel Bolieiro, citado numa nota de imprensa do executivo regional de coligação.

José Manuel Bolieiro considera ainda a resposta imediata do Governo dos Açores ao incidente como “um sucesso” e insiste que as decisões tomadas tiveram sempre por base "critérios técnicos e científicos".

Na nota, o governante reforça também a confiança na secretária regional da Saúde e Segurança Social, Mónica Seidi, elogiando o seu conhecimento e capacidade técnica, “fatores determinantes para a sua participação no debate de urgência tido hoje sobre o HDES [Hospital do Divino Espírito Santo] na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores”, onde José Manuel Bolieiro não participou.

"Não estamos a tratar, quando se trata de um hospital, de um objeto de construção civil, mas sim de um complexo de oferta de cuidados de saúde, de tratamento da doença, que deve considerar sobretudo a componente clínica, e o papel dos profissionais de saúde", afirma.

No comunicado, o presidente do Governo Regional dos Açores destaca também que a estrutura modular do hospital de Ponta Delgada “já opera em pleno, garantindo o funcionamento regular dos serviços de saúde”, e reitera que a prioridade é o bem-estar dos utentes e das suas famílias e que o executivo que lidera “está a fazer o melhor”.

O governante manifesta igualmente orgulho no Serviço Regional de Saúde e nos profissionais do HDES, reconhecendo o esforço e a dedicação demonstrados na resposta ao incêndio ocorrido no dia 04 de maio de 2024.

Na nota é ainda referido que os serviços de urgência do HDES, em funcionamento na estrutura modular, têm registado uma média diária de 250 a 300 utentes, um número “semelhante ao período anterior ao incidente”, e os Serviços de Atendimento Urgente dos Centros de Saúde têm complementado a resposta hospitalar, prevenindo a sobrecarga das urgências.

O hospital de Ponta Delgada, o maior dos Açores, foi afetado por um incêndio em 04 de maio de 2024, que obrigou a deslocalizar serviços e doentes do HDES para outras unidades de saúde na região, para a Madeira e para o continente.

Entretanto, o executivo dos Açores instalou um hospital modular para garantir a transição até à requalificação estrutural do HDES.

Hoje, no debate de urgência sobre o HDES, pedido pelo Chega, vários deputados do parlamento regional apontaram a ausência de José Manuel Bolieiro.

O presidente do Governo Regional dos Açores recebeu esta tarde o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, no Palácio de Sant’Ana, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

José Pedro Aguiar-Branco termina hoje, em São Miguel, uma visita oficial à região, que também incluiu uma passagem pela ilha do Faial.