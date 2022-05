Após uma reunião por videoconferência, os ministros do grupo de 23 países, que inclui os 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e mais 10 aliados, mantiveram a decisão aprovada em junho do ano passado de subir gradualmente a produção global mensal e indicaram que voltam a analisar a situação no dia 02 de junho, indicou a OPEP em comunicado.