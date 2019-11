O antigo autarca é o nome mais sonante do grupo de 68 acusados (51 singulares e 17 coletivos), mas não é sobre ele que recai o maior número de acusações, de acordo com o despacho do MP hoje consultado pela agência Lusa.

O ex-presidente da Concelhia do PSD de Oliveira de Azeméis José Oliveira “Zito”, que foi nomeado por Hermínio Loureiro como primeiro secretário do Gabinete de Apoio à Presidência, é o mais visado, com 155 crimes.

No rol dos acusados, destaque ainda para o empresário de construção civil António Reis, que está acusado de 79 crimes, e para Isidro Figueiredo, sucessor de Hermínio Loureiro na Câmara de Oliveira de Azeméis, que responde por 73 crimes.

No total, o MP acusou 68 arguidos imputando-lhes 890 crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, peculato, abuso de poder, tráfico de influências, falsificação de documentos, violação de segredo, participação económica em negócio, prevaricação e detenção de arma proibida.

Entre os arguidos estão 10 autarcas e ex-autarcas, nove quadros de municípios, quatro clubes desportivos e os seus respetivos presidentes, 20 empresários e 13 sociedades comerciais.

A operação "Ajuste Secreto" resultou de uma investigação que culminou em junho de 2017 com a detenção de sete pessoas, incluindo o vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Hermínio Loureiro.

Após os interrogatórios judiciais, todos os detidos saíram em liberdade, mas seis deles tiveram de pagar cauções entre 15 e 60 mil euros.

Em causa estão factos relativos ao exercício dos municípios de Oliveira de Azeméis, Matosinhos, Gondomar, Estarreja e Albergaria-a-Velha, e também à atuação de um quadro da Direção Regional de Economia do Norte.