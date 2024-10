O cargo será assumido pelo comodoro Armando Tinoco, nascido em 1966, em Coimbra, que ao longo da sua carreira desempenhou funções de comando em diversos navios, nomeadamente os patrulhas “Cacine” e “Cunene” e o navio-reabastecedor “Bérrio”, adiantou a Marinha Portuguesa, em comunicado.

Em terra, Armando Tinoco serviu em várias unidades, incluindo a Esquadrilha de Navios-patrulha e o Estado-Maior da Armada, tendo comandado a Base Naval de Lisboa entre 2018 e 2020, acrescentou.

De acordo com a Marinha, a Operação Atalanta tem como objetivo contribuir para a segurança marítima no oceano Índico Ocidental e no Mar Vermelho, com o intuito de proteger as rotas marítimas e combater a pirataria e outras ameaças securitárias na região.

Esta operação foi criada em 2008 para reforçar a segurança marítima numa região estratégica para a União Europeia, recordou.