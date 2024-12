2024 foi um ano peculiar para o cinema, e um verdadeiro período de transição, já que ficou marcado pelos ecos das greves que paralisaram Hollywood em 2023 e pela antecipação de um 2025 repleto de blockbusters (“Avatar 3”, “Superman”, “The Fantastic Four: First Steps”, “F1” com Brad Pitt, entre outros). Ainda assim, foi um ano recheado de bons filmes, com histórias que aqueceram os corações dos cinéfilos (“Anora”) e de sucessos absolutos nas bilheteiras (“Divertida-Mente 2” e “Deadpool & Wolverine”).

Mas, antes de avançarmos, importa fazer o Disclaimer* (trocadilho forçado para recomendar a série de Alfonso Cuarón): esta lista inclui apenas filmes que estrearam nas salas de cinema portuguesas ou nas plataformas de streaming durante 2024.

Por isso, não se estranhe a ausência de alguns títulos que poderiam estar na lista, como “Nosferatu”, “Brutalista” e “A Verdadeira Dor”, apesar de terem impressionado a crítica internacional. Estes ficaram de fora, pois a sua estreia em Portugal está apenas prevista para janeiro de 2025. Mas não se preocupem – estes e outros filmes terão certamente o seu momento de destaque nesta newsletter no próximo ano!

Por agora, descubram as primeiras posições do nosso ranking dos melhores filmes de 2024. E, naturalmente, na próxima semana desvendaremos os lugares cimeiros e o tão aguardado pódio!

10# - “Deadpool & Wolverine” (Disney+)

Tal como aconteceu com as séries (estamos a pensar concretamente em “The Gentleman”), escolhemos incluir na lista um dos maiores sucessos de bilheteira do ano, utilizando os mesmos argumentos: é um filme que cumpre na perfeição aquilo a que se propõe. É divertido, bem feito, criativo e garante umas horas muito bem passadas.

Já o escrevemos na nossa crítica ao filme aqui, mas vale a pena reforçar: a “fadiga de super-heróis” só existe quando os estúdios aplicam fórmulas repetitivas e não oferecem carisma ou originalidade às personagens. O apelo de “Deadpool” reside precisamente no seu carácter único, mantendo-se fiel às expectativas que o público tem. Não é – e esperamos que nunca venha a ser – “apenas mais um filme de super-heróis”.

9# - “Flow - À Deriva”

“Flow” é um daqueles filmes de animação que transcende o género e que é mais do que uma história (urgente) sobre a crise climática — é uma delícia de cinema. Sem diálogos, o seu forte reside no seu incrível imaginário e na sua mensagem.

Para quem não está familiarizado, o realizador letão Gints Zilbalodis (“Away”) apresenta-nos a história de Gato, um pequeno felino solitário que, após um grande dilúvio, encontra refúgio num barco habitado por várias espécies. O que se segue é uma história sobre aprendizagem e união, onde os animais descobrem que, num mundo agora submerso, a sobrevivência só é possível através da cooperação.

Apresentado na secção Un Certain Regard do Festival de Cannes e vencedor no Festival Internacional de Animação de Annecy (uma vitrine para as melhores animações do mundo), “Flow” destaca-se como uma das melhores animações do ano e um filme que merece ser descoberto e que não deve ficar na sombra de “Robot Selvagem”.

8# - “Challengers” (disponível nas plataformas de VOD)