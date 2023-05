Conforme reportou o Observador, em causa estarão alegados favorecimentos de militantes do PS na área dos recursos humanos da autarquia, e da contratação pública de certas empresas.

O telemóvel e a documentação do autarca terão sido apreendidos durante as buscas judiciais à sua casa e no gabinete camarário.

Também o vice-presidente da Câmara de Gaia, Patrocínio Azevedo, foi detido. É responsável pelo Planeamento Urbanístico e Política de Solos, Licenciamento Urbanístico, Obras Municipais e Vias Municipais e tem a coordenação da atividade dos operadores de telecomunicações, rede elétrica e rede de gás natural.

Trata, ainda, da gestão, conservação e construção de equipamentos e espaços públicos, é adjunto do presidente para a Mobilidade, Transportes públicos e Energia e representante da Autarquia na Gaiurb, empresa municipal responsável pelo Urbanismo, Habitação Social e Reabilitação Urbana de Gaia.