Quando militares e polícias se preparavam para invadir o esconderijo, numa casa de Kalmunai, no leste do país, três homens explodiram-se, matando seis crianças e três mulheres.

"Outros três homens", supostamente suicidas membros do grupo, morreram fora da residência, informou a polícia.

O assalto provocou um tiroteio de mais de uma hora e os corpos foram descobertos quando o confronto terminou, revelou o porta-voz do Exército Sumith Atapattu.

As forças de segurança não sofreram qualquer baixa.

Na sexta-feira, a polícia encontrou 150 armas e uma bandeira do EI durante uma busca em Sammanthurai, no local onde foi gravado o vídeo reivindicando os atentados do Domingo de Páscoa, segundo investigadores.