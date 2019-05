“Não podemos viver constantemente entre o temor da descentralização e o fulgor da centralização. Há competências que existem distribuídas por todas as autoridades ao longo do território e esta ação cai exatamente nesse conjunto”, disse.

Apesar deste caso que “não correu bem” e “deveria ter sido pensado de outra maneira”, Mário Centeno garante que “há muitas inspeções que são feitas sobre transportes de mercadorias em que as autoridades tributária, alfandegária, de segurança pública e a GNR colaboram”, sendo que estas “não podem nem vão parar”.

“Não devemos extrapolar. Há um inquérito que foi aberto àquela operação em particular e estou certo de que amanhã vai continuar a haver ações de fiscalização feitas proporcionadamente aos seus objetivos, sem nenhum problema nem do ponto de vista social, nem do ponto de vista económico para as pessoas envolvidas”, concluiu.

Cerca de 20 elementos da AT e 10 da GNR promoveram durante a manhã de terça-feira uma ação de fiscalização de condutores em Alfena, Valongo, com o objetivo de cobrar dívidas fiscais aos donos dos veículos automóveis.

Segundo adiantou à Lusa fonte da AT no local, a iniciativa, denominada “Ação sobre Rodas”, passou por “intercetar condutores com dívidas às Finanças, convidá-los a pagar e dar-lhes essa oportunidade de pagarem”.

“Se não tiverem condições de pagar no momento, estamos em condições de penhorar as viaturas”, disse a mesma fonte.

O controlo dos devedores estava a ser efetuado através de um sistema informático, que se encontrava montado em mesas em tendas colocadas na rotunda da Autoestrada 42 (A42), saída de Alfena, no distrito do Porto. O sistema informático cruzava dados através das matrículas das viaturas e comparava-os com a existência de dívidas ao fisco.

À agência Lusa, fonte das câmaras municipais da Trofa e de Santo Tirso confirmaram que fiscalizações idênticas à de Valongo aconteceram este mês naquelas autarquias.

