Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

A Divisão de Investigação Criminal (DIC) do Comando Metropolitano da PSP do Porto esclareceu hoje que são 20 os detidos na megaoperação de combate ao tráfico de droga realizada no Grande Porto, na qual apreendeu 14 quilos de haxixe.

Conferência de imprensa do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa onde anuncia uma operação policial que culminou na maior apreensão de produto estupefaciente da última década, 1 tonelada de haxixe e 10 kg de heroína, durante uma abordagem a várias viaturas feitas na sexta-feira, na autoestrada A2, Lisboa, 17 de outubro de 2020. NUNO FOX/LUSA