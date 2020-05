De acordo com a SIC Notícias, estiveram no local dezenas de elementos da unidade especial da Polícia de Segurança Pública (PSP), com o acompanhamento de uma equipa de delegados de saúde da região de Lisboa e Vale do Tejo.

A operação teve início às 17:00 e pautou pela notificação dos proprietários dos estabelecimentos do Bairro da Jamaica, no Seixal, para que encerrem os seus espaços.

No final da operação, a comissária Maria do Céu Viola, do Comando de Setúbal da PSP, disse que foram "oito locais, identificados pela autoridade de saúde, que foram encerrados e as pessoas foram notificadas".

A mesma responsável disse ainda não precisar por quantos dias ficarão os locais encerrados porque "é uma decisão da autoridade da saúde", sendo que "a PSP colaborou na notificação das pessoas e na segurança da operação", ressalvando que não houve "nenhum incidente".

"Esta é uma questão de saúde pública e as pessoas acataram e colaboraram connosco, com a autoridade de saúde e com a Câmara Municipal [do Seixal]", completou.

Esta operação foi anunciada na quinta-feira, quando as autoridades de saúde disseram estar a preparar o encerramento dos cafés no bairro da Jamaica, no Seixal, para contar o surto de covid-19 detetado entre os moradores.

Segundo o delegado regional de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Mário Durval, esta medida poderá durar cerca de duas semanas.

O delegado regional de saúde de Lisboa e Vale do Tejo explicou ainda que, "em princípio, na covid-19 os encerramentos duram cerca de 14 ou 15 dias", mas que o período de encerramento neste caso dependerá da realidade local.