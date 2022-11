De acordo com estação televisiva, terão já sido detidas 40 pessoas, maioritariamente romenos, que angariavam e escravizavam imigrantes de vários países, para explorações agrícolas.

As operações terão começado por volta das 4h00, em Cuba, no Alentejo.

Naquela que é já considerada uma das maiores operações de sempre de tráfico humano, estarão mais de 400 inspetores envolvidos, em cerca de 60 buscas no Alentejo.

"Em causa, o facto de explorarem em condições sub-humanas, de semiescravidão, centenas de trabalhadores estrangeiros em campos agrícolas da região e no centro do país. Ficam com os ordenados das vítimas, pagos pelos empregadores, e fazem fortuna, ostentando vários sinais exteriores de riqueza. Contam ainda com a colaboração de uma solicitadora da vila de Cuba, também detida, para a criação de empresas fantasma e falsificação de documentos", lê-se na notícia.