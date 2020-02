Contactado pela Lusa, o advogado Amílcar Fernandes confirmou a data marcada para início do julgamento do seu constituinte no Tribunal de São João Novo, no Porto, salvaguardando que o mesmo está pendente da decisão do Tribunal da Relação quanto ao recurso que apresentou contra a decisão do Tribunal de Instrução Criminal (TIC), de separar Melchior Moreira do processo principal para o julgar autonomamente.

O antigo presidente da TPNP, acusado de 38 crimes, vai ser julgado à parte, depois de o TIC do Porto ordenar, em janeiro deste ano, a sua separação do processo principal, para evitar que fosse posto em liberdade por excesso de prisão preventiva.

Melchior Moreira, principal arguido da Operação Éter, centrada na alegada viciação de procedimentos de contratação pública em torno da entidade do Turismo do Porto e Norte de Portugal, não requereu a abertura de instrução, fase facultativa que visa decidir por um juiz de instrução criminal se o processo segue e em que moldes para julgamento.

Em 22 de janeiro deste ano, o TIC do Porto decidiu que Melchior Moreira fosse julgado em separado dos restantes a 28 arguidos (20 singulares e oito entidades coletivas) acusados neste processo. Se o TIC do Porto não tivesse feito essa separação, Melchior Moreira teria de ser posto em liberdade na segunda-feira, 24 de fevereiro, dia em que atingia o prazo máximo de prisão preventiva (16 meses), sem que houvesse decisão instrutória, pois, uma vez que outros arguidos requereram a instrução, essa fase abrangeria todos os arguidos.