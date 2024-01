Em comunicado enviado às redações, a autoridade destaca que das detenções efetuadas, 176 foram devido a crimes rodoviários, nomeadamente 106 por condução sob o efeito do álcool e 70 por falta de habilitação legal para conduzir.

Foram também detidos 45 suspeitos por tráfico de estupefacientes, tendo sido apreendidas mais de 6706 doses individuais. Contam-se ainda 23 detenções por crimes contra a propriedade (burlas, furtos e roubos).

A PSP destaca também que durante estes dias, apreenderam 5 armas de fogo e 19 armas brancas, quer como medida cautelar, quer no seguimento das 12 detenções efetuadas por posse de armas proibidas.

Relativamente à fiscalização rodoviária, nesta janela temporal a PSP fiscalizou, em todo o território nacional, 7.672 condutores e controlou por radar 14.845 viaturas. Destas, 149 encontravam-se em excesso de velocidade.

No total foram registadas 1315 contraordenações, das se destacam 79 por condução sob o efeito do álcool, 105 por falta de inspeção periódica obrigatória, 44 por falta de seguro de responsabilidade civil e 20 por uso do telemóvel durante a condução.

Quanto à sinistralidade rodoviária, entre os dias 29 de dezembro e 1 de janeiro, foram registados 423 acidentes, dos quais resultaram 119 feridos ligeiros e 7 feridos graves, não havendo registo de vítimas mortais.