A procuradora do Ministério Público no julgamento, Leonor Machado, pediu que o primeiro defensor do arguido Orlando Figueira fosse arrolado como testemunha, alegando ser essencial a sua inquirição após as declarações do ex-procurador.

Considera a acusação que, das declarações do arguido, se pode depreender haver um elo de ligação entre o banqueiro Carlos Silva e o ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente, que o Ministério Público acredita ter corrompido o ex-procurador Orlando Figueira com 760 mil euros.

Orlando Figueira disse em julgamento que se reuniu com Paulo Sá e Cunha e com o advogado Daniel Proença de Carvalho em setembro de 2017 e que foi Carlos Silva, por intermédio de Proença de Carvalho, quem pagou os honorários do seu primeiro defensor.

A defesa do arguido Armindo Pires, amigo de longa data de Manuel Vicente, não se opôs à inquirição de Paulo Sá e Cunha e da sua colega Rita Pimentel, mas alertou para o “quadro constitucional, legal e deontológico global e das imunidades e prerrogativas aplicáveis”, dado que foram defensores de Orlando Figueira na fase inicial do processo.