A notícia foi avançada pelo ECO, que diz que o advogado se junta à lista de nove arguídos da operação influencer e que já foi presente a juíz de instrução criminal. Junta-se assim a Diogo Lacerda Machado, amigo de Costa; Vítor Escária, chefe de gabinete do Primeiro-Ministro; Rui Oliveira Neves, administrador da Start Campus e também sócio da Morais Leitão; Afonso Salema, CEO dessa empresa; e Nuno Mascarenhas, autarca de Sines, estando estes também detidos. Já o ministro das Infraestruturas, João Galamba, a empresa Start Campus, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, e João Silveira foram constituídos arguidos, mas não se encontam detidos.

“Confirmo que fui constituído arguido no âmbito do processo tornado público na passada terça-feira. Guardarei os meus comentários para a sede e momento próprios, se e quando me confrontarem com suspeitas e factos concretos”, referiu João Tiago Silveira, numa resposta enviada através da direção de comunicação da sociedade de advogados Morais Leitão, que também foi alvo de buscas das autoridades na terça-feira.

“Perante o ruído que se tem instalado e antes que suspeitas sem contraditório se consolidem na opinião pública, quero deixar muito claro o seguinte: ao longo da minha vida profissional, nunca confundi o exercício de funções públicas e de funções privadas, em particular da profissão de advogado. Mas há uma nota comum em toda a minha carreira, no setor público e no setor privado: a honestidade e o estrito respeito pela legalidade”, acrescentou.

João Tiago Silveira junta-se ao ministro das Infraestruturas, João Galamba, e ao presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Nuno Lacasta, no lote de arguidos neste caso, que inclui ainda a empresa Start Campus.

O advogado João Tiago Silveira chegou ao PS pela mão de Sérgio Sousa Pinto em 1994 e chegou a ser porta-voz do partifo no tempo de Sócrates. Des aí que tem tido cargos políticos em vários governos socialistas, como ter sido adjunto de António Vitorino e António Costa nos governos de Guterres e secretário de Estado de Alberto Costa, ministro da Justiça de Costa. secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, e diretor do gabinete de Política e Planeamento do Ministério da Justiça. Foi ainda membro do Conselho Superior do Ministério Público.

Desde 2011 tinha regressado à advocacia, tendo-se tornado sócio da Morais Leitão em 2017. No gabinete coordena departamento de direito público, urbanismo e ambiente

*Com Lusa