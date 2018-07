“Há dois mortos em Diriá, dois também em Masaya e um em Catarina”, disse à agência noticiosa espanhola o secretário-executivo da associação, Álvaro Leiva.

No município de Diriá, no departamento de Granada, as denominadas “forças combinadas” do Governo, que incluem polícias, agentes anti-motim e parmilitares, retiraram à força de suas casas Almer e Allan Morales, pai e filho, e executaram-nos, disse o ativista.

Em Masaya, no Bairro Camilo Ortega, morreram duas outras pessoas não identificadas ainda pela ANPDH, e um morador no município vizinho de Catrina

Leiva firmou ainda que há registo de “vários” feridos, entre eles, em estado grave, uma menina em Catarina, alvejada no abdomen, e um rapaz de 13 anos, em Masaya.