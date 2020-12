Durante a operação - adianta a Guarda Nacional Republicana (GNR) em comunicado – o objetivo é "prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, estando ainda atenta às imposições legais decorrentes do atual estado de emergência, como as restrições à circulação e ao recolher obrigatório."

Podendo ocorrer, em especial neste período de Natal, algum aumento do tráfego, a GNR adverte que terá "especial preocupação com os comportamentos de risco dos condutores que por vezes são motivadores de sinistralidade grave", tais como "ao excesso de velocidade, manobras perigosas, à correta sinalização e execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem e à utilização indevida do telemóvel".

A GNR estará também particularmente atenta "à não circulação na via mais à direita em autoestradas e itinerários principais e complementares, bem como "à incorreta ou a não utilização do cinto de segurança e/ou dos sistemas de retenção para crianças".

Para que os condutores tenham umas festividades tranquilas, e aos que necessariamente se tenham de deslocar, a GNR aconselha a que adequem a velocidade às condições meteorológicas, ao estado da via e ao volume de tráfego rodoviário, mantenham a calma em situações de elevada intensidade de tráfego, que possam obrigar à circulação a baixa velocidade e evitem manobras que possam resultar em embaraço para o trânsito ou contribuir para a ocorrência de acidentes.

Na mesma linha, a GNR aconselha ainda os condutores que adotem uma condução "atenta, cautelosa e defensiva, para que esta quadra natalícia e a entrada no novo ano, sejam períodos de caracterizados por felicidade e de união das famílias, contribuindo para a redução dos índices de sinistralidade rodoviária".

Segundo a GNR, no atual contexto de pandemia, os condutores rodoviários devem ainda abster-se de ações, atitudes e comportamentos que poderão potenciar a transmissão da covid-19, devendo seguir e garantir o cumprimento das orientações da Direção-Geral de Saúde.

Pede a GNR também que se cumpram as regras de circulação decorrentes dos normativos aprovados no âmbito do atual estado de emergência e que as pessoas mantenham o distanciamento físico.