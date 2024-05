De acordo com fonte oficial do partido, pelo PS estará presente no pavilhão municipal da Costa de Caparica, distrito de Setúbal, a deputada Ana Catarina Mendes, que também é candidata ao Parlamento Europeu e membro da Comissão Política Nacional do PS. Eurídice Pereira, presidente da federação distrital de Setúbal e Inês de Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Almada, completam a comitiva socialista.

Pelo BE, estarão presentes os dois candidatos ao Parlamento Europeu José Gusmão e Anabela Rodrigues, e em representação do PCP os dirigentes Armindo Miranda e Antónia Lopes.

À direita, a Iniciativa Liberal vai estar representada pelo vogal da direção André Abrantes Amaral e Ana Horta.

Em representação do Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV) estará presente Vítor Cavaco e pelo Volt Portugal (VP) Yannick Schade e Susana Carneiro.

O 14.º Congresso do Livre termina hoje, em Setúbal, com a eleição dos novos órgãos internos e a aprovação do programa eleitoral para as eleições europeias de junho.

Os trabalhos do último dia de reunião magna arrancam com o anúncio do resultado das emendas de alteração apresentadas pelos militantes ao programa eleitoral para as eleições europeias, seguindo-se a aprovação do documento final.

Já com o documento aprovado, o cabeça de lista, Francisco Paupério, e a número dois, Filipa Pinto, vão discursar perante os congressistas.

Um plano europeu que garanta habitação acessível, um “novo salário mínimo europeu” e acabar com a “Europa fortaleza” através de um sistema de asilo “mais humanista” são algumas das medidas que constam do documento.

Após a proclamação dos resultados da votação dos órgãos internos, a lista vencedora ao Grupo de Contacto encerra os trabalhos, sendo provável que o deputado e recandidato à direção Rui Tavares discurse, pela última vez, perante os congressistas pelas 13:00.