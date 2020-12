O objetivo da operação é "prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, estando ainda atenta às imposições legais decorrentes do atual estado de emergência, como as restrições à circulação e ao recolher obrigatório."

A GNR anunciou que terá "especial preocupação com os comportamentos de risco dos condutores que por vezes são motivadores de sinistralidade grave", tais como excesso de velocidade, manobras perigosas, e utilização indevida do telemóvel.

A Guarda Nacional Republicana apela também para que os condutores “adequem a velocidade às condições meteorológicas, ao estado da via e ao volume de tráfego rodoviário, mantenham a calma em situações de elevada intensidade de tráfego, que possam obrigar à circulação a baixa velocidade e evitem manobras que possam resultar em embaraço para o trânsito ou contribuir para a ocorrência de acidentes”.