Na noite de ontem, o Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, escreveu uma mensagem de condolências no livro, na presença do Núncio Apostólico, D. Ivo Scapolo, na sacristia da Igreja de São Domingos, na Baixa de Lisboa, antes da Vigília de Oração com os jovens da diocese pelo Papa Francisco.

O SAPO24 esteve presente no momento, que decorreu em silêncio, sem qualquer declaração por parte do Patriarca de Lisboa. Até ao momento a mensagem escrita não foi divulgada.

Durante o dia, também o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinou o livro de condolências.

O livro de condolências do Papa Francisco pode ser assinado por qualquer pessoa, na Nunciatura Apostólica, na Avenida Luís Bívar, em Lisboa, durante esta quarta-feira, até às 12h00, e também na quinta-feira de manhã, entre as 10h00 e as 12h00.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, devido a um AVC, após 12 anos de pontificado.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer. O Papa Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março.