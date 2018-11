A falta de táxis está a trazer como consequência os agora constantes atrasos dos funcionários aos locais de trabalho, ao mesmo tempo que os taxistas que circulam na capital de Angola admitiram que vários dos seus colegas trabalhavam à margem da lei.

Numa ronda efetuada hoje na capital angolana, a agência Lusa observou grandes enchentes nas paragens de táxis coletivos e a reduzida presença das viaturas que exercem esta atividade, levando ao aumento das reclamações de quem depende de taxistas para circular por Luanda.

A “Operação Resgate”, que começou na terça-feira em Angola, tem, segundo as autoridades, como propósito o combate à venda ambulante desordenada, às transgressões administrativas e à imigração ilegal, bem como ordenar a circulação rodoviária, entre outros aspetos.

Para os cidadãos em Luanda, a operação, que visa “resgatar a autoridade do Estado angolano”, está a ter implicações diretas no seu dia-a-dia, pelo que se queixam do elevado tempo de espera na paragem devido à “falta de táxis”.

O cenário, que se estende por quase toda a Luanda, foi constatado na Rua dos Comandos, paragem de táxi do “Tanque do Cazenga”, um dos municípios mais populosos da capital angolana, conforme contou à Lusa no local Jéssica Ngola da Silva.

“No dia a dia isto está mal. O táxi está muito difícil e está a complicar muito fazer o trajeto [até ao local de trabalho]. Neste momento, que estamos na paragem, não há táxis e isto está muito cheio”, disse.