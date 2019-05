“Na Área Metropolitana do Porto não existiu ainda, até agora, nenhum pagamento pela diferença tarifária e isso é complicado para os operadores”, afirmou o presidente da ANTROP em declarações à agência Lusa à margem do seminário “Transporte Rodoviário”, organizado hoje no Porto pela revista Transportes & Negócios.

Defendendo como “absolutamente fundamental que se encontre uma solução de curtíssimo prazo para que os operadores privados não sejam obrigados a suportar o custo social do transporte, que é uma incumbência das autoridades de transporte”, Luís Cabaço Martins considera que “não se pode justificar isto com atrasos administrativos ou de análise dos elementos, como tem acontecido”.

Até porque – acrescentou – “as dívidas que o setor tinha continuam, não foi pago nem um cêntimo”, continuando “os operadores credores do Estado relativamente aos tarifários sociais”, designadamente os passes 4_18 (para estudantes do ensino não superior, dos quatro aos 18 anos) e Sub23 (para estudantes do ensino superior até aos 23 anos, inclusive).

“Independentemente do montante, é um princípio que devia ser respeitado e que está a prejudicar a tesouraria das empresas, agravado pelo facto de também o tarifário social, da responsabilidade do Governo, não ter sido pago ainda relativamente a nenhum mês de 2019”, sustentou.

De acordo com o presidente da ANTROP, “todas as autoridades de transportes que participam neste programa [do passe único] já receberam as respetivas tranches do Governo”, pelo que “têm o dinheiro” em sua posse.