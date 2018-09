“A greve ao trabalho suplementar convocada pelo SEAL [Sindicato dos Estivadores e da Atividade Logística] e as razões alegadas revelaram claramente que o real objetivo é a criação a todo o custo de um clima de conflito social que poderá ter como único objetivo afirmar o seu próprio protagonismo e o dos seus dirigentes, fazendo-o inclusivamente à custa dos direitos dos trabalhadores que deveria representar e proteger”, sustenta a associação em comunicado.

Os trabalhadores portuários associados ao SEAL anunciaram em 27 de agosto uma greve ao trabalho suplementar, entre 10 de setembro e 8 de outubro, reivindicando liberdade de filiação sindical.

Garantindo que, “independentemente da sua opinião sobre as exigências que são feitas pelos trabalhadores portuários, a AOPL respeita a atividade sindical”, a associação acusa contudo o SEAL de “criar permanentemente situações de conflito, fugindo de qualquer acordo que signifique a obtenção de um clima de paz social nos portos nacionais e hipotecando qualquer situação de diálogo”.

“A AOPL negoceia e dialoga com os representantes dos sindicatos, procurando soluções e compromissos que garantam a paz social necessária para o bom funcionamento do Porto de Lisboa”, sustenta, afirmando que “foi nesse pressuposto que dialogou e negociou com o SEAL recentemente, numa ocasião que acabou por se tornar mais um exemplo esclarecedor da estratégia e da forma de atuação deste sindicato”.

Segundo recorda, “em junho a AOPL acolheu as reivindicações do sindicato, que se traduziram em aumentos para 2018 (com efeitos retroativos a janeiro) de 4% e de 1,5% para 2019 e que representariam um significativo esforço financeiro para os operadores portuários”.

Este acordo “foi depois ratificado em 2 de julho, em plenário de trabalhadores promovido pelo SEAL”, mas “apenas duas semanas depois o sindicato convocou uma nova greve em vários portos, na qual incluiu o Porto de Lisboa, demonstrando um total desrespeito pelo acordo alcançado”, o que levou a associação a “considerá-lo sem efeito”.