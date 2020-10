O anuncio foi feito esta quinta-feira pelo presidente do Parlamento Europeu (PE), David Sassoli, numa sessão plenária após a decisão ter sido tomada na Conferência de Presidentes (composta pelo presidente do PE e pelos líderes dos grupos políticos).

"Congratulo as representantes da oposição bielorrussa pela sua coragem, resiliência e determinação. Por se terem mantido, e por ainda se manterem, fortes perante um adversário mais poderoso. Porém, elas têm do seu lado algo que a força bruta nunca poderá derrotar — a verdade. Portanto, a minha mensagem para vós, caras laureadas, é que se mantenham fortes e não desistam da vossa luta. Saibam que estamos do vosso lado", disse o presidente Sassoli, citando pelo site do parlamento, durante o discurso de homenagem à oposição democrática na Bielorrússia.

"Queria também deixar uma palavra relativamente à recente morte de um dos nossos finalistas deste ano, Arnold Joaquín Morazán Erazo, um elemento do grupo ambientalista Guapinol. Este grupo opõe-se a uma mina de óxido de ferro nas Honduras. É imperativo que seja aberta uma investigação credível, independente e imediata para este caso e que os responsáveis sejam responsabilizados”, acrescentou o presidente do PE.

Numa resolução adotada em setembro de 2020, o Parlamento Europeu já tinha condenado as autoridades bielorrussas por responder com uma repressão violenta aos protestos pacíficos.

O prémio Sakharov tem o valor de 50 mil euros.