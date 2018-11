O documento foi aprovado com os votos a favor do PS, BE (que tem um acordo de governação da cidade) e PCP e contra do CDS-PP e do PSD.

Falando na reunião pública da Câmara de Lisboa, a decorrer hoje no Paços do Concelho, o vereador do PSD João Pedro Costa defendeu que o local escolhido para homenagear o escritor português “manifesta um substancial desrespeito pela história e memória da cidade”.

Entendendo que o “topónimo Campo das Cebolas remonta a tempos memoriais”, o social-democrata sublinhou que José Saramago “merece uma grande distinção na cidade”, num outro local, “que seja todos os dias (…) conhecido pelo seu nome”.

O vereador João Gonçalves Pereira, do CDS-PP, acrescentou que o nome do escritor, que ganhou o Premio Nobel da Literatura há 20 anos, deveria ser associado a “um equipamento cultural ou a um equipamento educativo”.